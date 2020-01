Matthias Gertloff spielt seit 40 Jahren bei der Tettauer Blasmusik mit

Die Tettauer Blasmusik hielt wie in den Vorjahren ihre beliebte Weihnachtsfeier im kleinen Saal der Festhalle ab, bei der die Ehrung eines verdienten Musikers vorgenommen wurde. Dazu konnte Dritter Vorsitzender Christoph Heinz zahlreiche Mitglieder und Gäste willkommen heißen, unter ihnen der Kreisvorsitzende im NBMB-Kreis Kronach, Wolfgang Müller. Der weihnachtliche Teil wurde durch das tiefe Blech unter Leitung von Gerhard Kotschenreuther mit traditionellen Weisen umrahmt. Erster Vorsitzender Dietmar Schmidt dankte zum Abschluss des ersten Teils allen Musikern, Unterstützern und besonders den Familien,ohne die das Musikerleben so nicht ginge. Nach dem Weihnachtsessen begann der zweite Teil des Abends. Die jungen Klarinetten spielten unter Leitung von Doris Haußner Weihnachtslieder und erhielten dafür viel Applaus. Der Kreisvorsitzende im NBMB, Wolfgang Müller, stellte in seiner Ansprache besonders den Wert des Ehrenamtes für die heutige Gesellschaft heraus, bevor er Matthias Gertloff für 40 Jahre aktive Musikertätigkeit mit der goldenen Ehrennadel des NBMB auszeichnete. Abschließend hatte er noch ein besonderes Schmankerl für die Tettauer Blasmusik dabei: Er überreichte Dietmar Schmidt das erste gedruckte Exemplar des Marsches "Crana Musica" von Holger Mück. Bei der diesjährigen Weihnachtsrede wurden wieder lustige Vorkommnisse aus dem Musikerleben von Nico Kraus humorvoll vorgetragen.

Die Lacher auf ihrer Seite hatten die Schauspieler im Sketch "Das Amtsgericht", welches unter dem Richter Bernd Heinz Longo einen Seitensprung zu verhandeln hatte. Danach erfreuten die Besucher sich an klangvoller Blasmusik durch die Gruppe "Die Sibbza".

Zum Abschluss des Abends spielte dann noch das Duo "Schlag und Quetsch" (M. Gertloff und Th. Reichenbächer) zünftig auf. Bei guten Gesprächen ließen die vielen Gäste den eindrucksvollen Abend ausklingen. red