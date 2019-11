Matthias Bäuerlein tritt wieder an

Matthias Bäuerlein strebt eine zweite Amtszeit als Bürgermeister in Rauhenebrach an. Die Freie Wählerschaft (FW) Rauhenebrach nominierte den 46-Jährigen einstimmig zu ihrem Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020.

Der Vorsitzende der FW Rauhenebrach und Vorgänger im Amt, Oskar Ebert, bescheinigte Bäuerlein, dass er sehr schnell in seine neue Aufgabe hineingewachsen sei und die Bilanz der ersten Bürgermeister-Amtszeit sich sehen lassen könne.

Große Projekte

Große Projekte konnte man umsetzen, sagte Matthias Bäuerlein, wie die Sanierung der Grundschule in Untersteinbach, den Bau von drei Radwegen und mehreren Flurwegen zum Abschluss der Flurbereinigungsverfahren. Die Sanierung der Kläranlage und des Rathauses liefen im Zeit- und Kostenplan, der Bauhof hat nun ordentliche Sozialräume. Alle Spielplätze in der Gemeinde wurden erneuert, die Generalsanierung des Kindergartens Untersteinbach läuft, der Kindergarten Prölsdorf kann demnächst seine neue Werkstatt in Besitz nehmen.

Große Fortschritte habe man beim Breitbandausbau gemacht, Fahrzeuge für die Feuerwehren angeschafft, leer stehende Immobilien belebt, im Wald neben der Naturverjüngung auch aufgeforstet, den Totholzanteil erhöht und Biotopbäume ausgewiesen. In Sachen Waldwirtschaft positionierte sich Bäuerlein eindeutig für die Weiterentwicklung des Naturparks Steigerwald mit einer zukunftsgerichteten, ökologischen Waldwirtschaft, die den Rohstoff Holz liefert und den Wald klimagerecht umbaut.

Sehr aktiv sei Rauhenebrach in Sachen Tourismus gewesen. Neue Einrichtungen wurden geschaffen mit dem Pfad der Artenvielfalt oder dem Trekkingkonzept und der Pflege der Zeltplätze. Derzeit werde mit den Fünf-Sterne-Gemeinden das Wanderwegekonzept überarbeitet und über die Landkreisgrenzen hinweg Richtung Schweinfurt harmonisiert.

Ohne Schulden

Viel habe er für die Gemeinde auch in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern erreichen können, etwa beim Staatsstraßenausbau, beim Wasserleitungsbau oder dem Breitbandausbau. "Wir nehmen keine Reichtümer ein, aber wir sind zufrieden", erklärte Bäuerlein mit Blick auf die Finanzen. Trotz großer Investitionen sei Rauhenebrach schuldenfrei.

Der vor Jahren prophezeite massive Bevölkerungsrückgang sei ausgeblieben. Zwar sind die Sterbefälle etwas zahlreicher als die Geburtenzahlen, doch diese stiegen wieder an, die Bautätigkeit sei rege, viele junge Familien schätzten das Leben in Rauhenebrach, wo schon sehr frühzeitig die Betreuung auch auf die Schulkinder erweitert wurde.

Gemeinsam viel erreicht

Er habe in seiner ersten Amtszeit festgestellt, dass er sowohl mit den Bürgern, den Vereinen, der Kirchengemeinde, als auch den Ämtern einiges erreichen könne. Er wolle das gerne fortsetzen, in der bewährten Art.

Trotz der positiven Entwicklung bleibe die Demographie eine Herausforderung für eine Flächengemeinde wie Rauhenebrach. Dorferneuerungsmaßnahmen sind vorbereitet wie der Dorfplatz Theinheim, die Schule Falsbrunn oder das Kernwegekonzept. Generalpläne entstehen für das Wasser- und das Kanalnetz, der Hochwasserschutz hat ebenfalls hohe Priorität, Straßenbauten und die Sanierung der Schulturnhalle stehen an. Nach Kräften unterstütze er den örtlichen Hausarzt bei der Regelung der Nachfolge in der Praxis, und auch die Etablierung einer Tagespflege in Rauhenebrach liege ihm am Herzen.

Ausdrücklich verwahrte er sich dagegen, dass Rauhenebrach und die ganze Region im Zuge der "unsäglichen Nationalparkdiskussion von außen schlecht geredet werden. Die Zahlen und Fakten sprechen eine ganz andere Sprache". sw