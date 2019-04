Matinee und Konzert in der Erlöserkirche

Unter dem Motto "Meister*innenkonzert - 40 Jahre Steinmeyer-Orgel" findet am Sonntag, 7. April, ab 19.30 Uhr ein Konzert in der Erlöserkirche Bad Kissingen statt. Die bei der Internationalen Orgelwoche Nürnberg als Preisträgerin mehrfach ausgezeichnete Organistin Lisa Hummel spielt Werke von Marcel Dupré (1886-1971) aus "Le Chemin de la Croix" (Der Kreuzweg) op. 29, von Johann Sebastian Bach (1685-1750) Präludium und Fuge h-Moll BWV 544, von Johannes Brahms (1833-1897) aus den Elf Choralvorspielen op. 122 und von Franz Liszt (1811-1886) das monumentale Passions-Orgelwerk "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen". Karten gibt es im Modehaus Ludewig und im evangelischen Pfarramt sowie an der Abendkasse. Außerdem findet an diesem Sonntag, 7. April, noch eine Orgel-Matinee direkt nach dem Gottesdienst um ca. 10.45 Uhr statt, in dem Jörg Wöltche die Orgel noch etwa 20 Minuten lang erklingen lässt. Der Eintritt hierzu ist frei. Foto: Peter Hummel