Mathe ist ihre Leidenschaft

Die Realschule Coburg II schnitt einer Pressemeldung zufolge sehr erfolgreich beim Landeswettbewerb für Mathematik ab. Daniel Moritz und Felix Schubarth sind Schüler der Staatlichen Realschule Coburg II und besuchen die Klasse 9a und damit den mathematisch naturwissenschaftlichen Zweig. Beide Schüler beteiligten sich als Team in diesem Jahr am 21. Landeswettbewerb Mathematik Bayern des bayerischen Kultusministeriums und haben für ihre herausragenden Leistungen einen 2. Preis erhalten. Teilnahmeberechtigt für diesen Wettbewerb waren alle Schüler aus Realschulen und Gymnasien bis zur Klassenstufe 10. Daniel und Felix können nun aufgrund ihres großartigen 2. Preises an der zweiten Runde teilnehmen und sich für ein mehrtägiges mathematisches Seminar qualifizieren. Diese Möglichkeit haben nur die Preisträger eines 1. und 2. Preises. red