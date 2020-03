Die Schulen im Landkreis Forchheim haben unmittelbar nach der Schulschließung wegen des Coronavirus kreative Lösungen für die Unterrichtsbetreuung der Schüler gefunden. Viele Schulen versorgen ihre Schüler auf unterschiedlichen, vor allen elektronischen Kanälen mit Unterrichtsmaterialien, Medien, Arbeitsblättern und zusätzlichen Lernangeboten.

Die Kommunikation erfolgt dabei häufig per E-Mail, über Lernplattformen und auch Videochat. So bekommt die Digitalisierung an den Schulen eine neue Dynamik.

Alle Realschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen in Trägerschaft des Landkreises und nahezu alle Grund- und Mittelschule sind an "Mebis" angeschlossen. Dies ist eine Internetplattform des Freistaats Bayern. Sie enthält ein Infoportal, eine Mediathek, ein Prüfungsarchiv und eine Lernplattform, auf der Lehrer Aufgaben stellen und Schüler Antworten hochladen können. Über dieses Portal werden auch die für den Landkreis lizenzierten Medien über das Medienzentrum in die digitale Verteilung an die Schüler gebracht. Das Medienzentrum berät zusammen mit den medien- und informationstechnischen Beratern des Freistaats beim Einsatz von "Mebis". Die Abrufzahlen haben sich im Vergleich zur Woche vor der Schulschließung verdoppelt.

Gleichzeitig leisten die Schulleitungen und Systembetreuer an den Schulen Einsatz, um die Versorgung der Kinder mit Unterrichtsmaterial sicherzustellen. "Ich bedanke mich für das große und innovative Engagement der Lehrkräfte an allen Schulen im Landkreis in dieser Situation", sagt Cordula Haderlein, die fachliche Leiterin des Staatlichen Schulamts.

Sie meint weiter: "Wir alle, Schulen und Familien, stehen derzeit vor großen Herausforderungen. Wir wünschen uns natürlich, dass wir alle bald wieder auch in die analoge Schulwelt zurückkehren können. Allerdings wird diese analoge Schulwelt dann deutlich digitaler sein."

Große Anerkennung zollen Martin Haendl vom Bildungsbüro und Cordula Haderlein auch den Eltern. Waren früher vielleicht die Hausaufgaben mal stressig, sind jetzt ganz andere Dimensionen zu bewältigen. Wichtig sei es, eine klare Tagesstruktur zu schaffen mit festen Lernzeiten und geplanten Freizeitaktivitäten, zum Beispiel gemeinsames Kochen, Backen oder Basteln.

"Natürlich stehen die Schulleitungen und Lehrkräfte weiterhin zur Beratung der Eltern zur Verfügung, damit die Schulfamilien gemeinsam diese herausfordernde Zeit meistern", ergänzt der Schulrat Markus Hahn. red