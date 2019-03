Materialcontainer aufgebrochen

Unbekannte brachen zwei Werkzeug- und Materialcontainer auf einer Baustelle in der Krappenrother Straße in der Nacht zum Donnerstag auf. Die Diebe entwendeten Kupferteile sowie verschiedene Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 10 000 Euro. Bereits in der Nacht zum Donnerstag, 7. März, wurde von derselben Baustelle ein Lasermessgerät im Wert von 500 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise. pol