Mastanlagen-Gegner wollen Antworten

Eine bei Kairlindach geplante Rindermastanlage schlägt in Weisendorf derzeit hohe Wellen. Die Gegner des Vorhabens haben eine Bürger-initiative gebildet und so viele Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt, dass es am 26. Mai zu einem Bürgerentscheid kommt.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens scheinen damit aber noch nicht zufrieden zu sein und äußern nach wie vor ihr Unverständnis darüber, dass der Gemeinderat dem Projekt im Vorfeld zugestimmt hat. "Die Konsequenzen dieser Mastanlage, sei es der starke Gestank, das Tierleid durch eine nicht artgerechte Haltung, die Flächenversiegelung, der Lärm durch Lkws, die rund um die Uhr fahren dürfen, dadurch Straßenbeschädigungen, die Umweltverschmutzung durch produzierte Gülle, die unser Grundwasser mit Nitrat vergiftet, Monokulturen durch den Futteranbau, Pestizide, Antibiotika im Fleisch und multitresistente Keime usw. stellen alles bisher Geplante der Gemeinde Weisendorf in den Schatten", schreibt beispielsweise Eric Seuberth in einem offenen Brief an die Gemeinderäte und den Bürgermeister.

Es herrsche doch ein Konsens darüber, dass Tierquälerei nicht nur abzulehnen, sondern auch verwerflich ist. Eine Massentierhaltung unter den geplanten Bedingungen sei aber nun einmal Tierquälerei, so Seuberth weiter.

Die eigentliche Frage sei: "Wollen wir uns als Gemeinde Weisendorf, denn nur das ist unser politischer Handlungsspielraum, mit so einer tierverachtenden, nicht artgerechten, umweltzerstörenden und nicht zukunftsfähigen Praxis der Massentierhaltung, mit all ihren dargelegten Konsequenzen, schmücken?"

Das einzige Argument, weshalb der Gemeinderat dem Projekt zugestimmt habe sei gewesen, dass alle rechtlichen Auflagen erfüllt seien und die Aufgabe des Gemeinderats nur wäre, diese zu prüfen. Seuberth: "Das ist aber falsch. Die Aufgabe eines Gemeinderats im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung ist es, die Interessen der Bürger und Bürgerinnen zu vertreten und nicht nur rechtliche Legitimitäten zu prüfen. Nicht alles, was rechtens ist, muss auch politisch gewollt sein. Zwar ist eine rechtliche Grundlage notwendig für eine Zustimmung, aber noch lange nicht hinreichend."

Freiwilliger Verzicht?

Dieter Schiefer, ebenfalls Mitinitiator des Bürgerbegehrens, stößt in einer Stellungnahme ins gleiche Horn. Die demokratisch vorgesehene politische Verantwortung müsse angenommen und wahrgenommen werden. Das scheine im Weisendorfer Gemeinderat leider nicht mehrheitlich der Fall zu sein. Er verzichte freiwillig auf seine politischen Möglichkeiten und degradiere sich selbst zum formalen Entscheidungsfindungs-Automaten. Für Politik sei Berlin und Brüssel zuständig. "Mir drängt sich die Frage förmlich auf, wozu dann überhaupt ein Gemeinderat gebraucht wird? Es ist eine politische Kapitulation des Weisendorfer Gemeinderates!", erregt sich Schiefer.

Sowohl er als auch Seuberth bitten die Gemeinderäte, ihnen die Gründe ihrer Zustimmung noch einmal zu erläutern bzw. ihnen zu erklären, welche Vorteile die Mastanlage für die Gemeinde hätte. red