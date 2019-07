Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel gefordert

Die Sicherung von Fachkräften bleibt in den nächsten Jahren eine zentrale Herausforderung für Deutschland, Bayern und Oberfranken. Im Jahr 2025 werden 2,9 Millionen Fachkräfte am deutschen Arbeitsmarkt fehlen, davon 350 000 in Bayern und 64 000 in Oberfranken. Das ist ein Ergebnis der Studie "Arbeitslandschaft 2025" der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, erstellt durch die Prognos AG. Die Lage für Oberfranken hat die vbw am Montag in Coburg vorgestellt. Der Vorsitzende der vbw-Bezirksgruppe, Thomas Kaeser, erklärte: "In Oberfranken ist die Zahl der offenen Stellen seit 2012 von 5900 auf knapp 13 900 nach oben gegangen. In unserem Regierungsbezirk besteht die größte Nachfrage nach Tätigkeiten in Produktion und Fertigung, knapp 5000 offene Stellen gibt es in diesem Bereich. Außerdem sind Fachkräfte im Bereich Verkehr und Logistik mit rund 2600 sowie im Gesundheits- und Sozialbereich mit knapp 1800 offenen Stellen stark nachgefragt." Während sich bei den Akademikern ein Arbeitskräfteüberschuss abzeichne, fehlten in Bayern Personen mit einer beruflichen Qualifikation, heißt es in der vbw-Pressemitteilung. Gesucht seien also Menschen mit fundierter Berufsaufbildung.

Für eine gezielte Zuwanderung

Zur Fachkräftesicherung sieht die vbw fünf Handlungsfelder: breite Bildungsoffensive, Verbesserung der Beschäftigungschancen, vor allem von Arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit Bedrohten, Erhöhung der Erwerbsbeteiligung, insbesondere von Frauen, und Nutzung aller Arbeitszeitpotenziale. Ergänzend zu den ersten vier, auf den heimischen Arbeitsmarkt fokussierten Maßnahmen, fordert die vbw die gezielte Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland. Damit nicht mangels Fachkräften Investitionen unterbleiben müssen, hat die vbw zusammen mit der bayerischen Staatsregierung die Initiative "Fachkräftesicherung plus" ins Leben gerufen. Ziel ist es der Mitteilung zufolge, bis Jahr 2023 rund 250 000 zusätzliche Arbeitskräfte für Bayerns zu gewinnen. red