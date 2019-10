Im Rahmen der Vortragsreihe Prothesendesign der Hochschule geht es am Mittwoch, 23. Oktober, um "Entwicklung bioresorbierbarer Implantate mit Unterstützung neuartiger Testverfahren". Stefan Kalkhof stellt an Beispielen aktuelle Trends und Herausforderungen der Implantatentwicklung vor. Beginn ist um 18 Uhr, Ort der Veranstaltung ist Raum 5-003 an der Hochschule. Der Besuch der Veranstaltung steht allen Interessierten offen, Anmeldung nicht nötig. Der Eintritt ist frei. red