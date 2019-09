Zwei Gruppen gerieten am Samstag gegen 3 Uhr in der Kleberstraße aneinander. Dem verbalen Streit folgte eine heftige Schlägerei, in deren Verlauf drei Personen auf einen der Geschädigten eingeschlagen haben sollen. Die Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Es laufen Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bamberg-Stadt zu wenden. pol