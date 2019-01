Massenschlägerei im Tanzlokal

Insgesamt 15 Streifenwagen aus dem gesamten östlichen Bereich Oberfrankens mussten wegen einer Schlägerei in einem Tanzlokal in Altenkunstadt am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr ausrücken. Mehrere Gäste waren zunächst aneinandergeraten. Als die Sicherheitsdienstmitarbeiter schlichten wollten, wurden sie Ziel der Aggressionen. Die Kontrahenten wurden getrennt, die Personalien festgestellt. Ein Täter ließ sich nicht beruhigen, beleidigte die Beamten und musste in Gewahrsam genommen werden. Die Staatsanwaltschaft Coburg wird sich demnächst mit dem Vorfall beschäftigen. pol