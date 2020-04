Maßband im Kopf

Michael Memmel Komisch, auf was wir jetzt so achten. Als ich gestern Nacht auf Facebook ein Bild vom alten neuen (oder neuen alten?) OB Andreas Starke in trauter Runde mit Familie und SPD-Fraktionschef Klaus Stieringer entdecke, begutachte ich nicht als erstes den Grad der Erleichterung in den Gesichtern, sondern hole im Kopf das Maßband raus und schätze den Abstand zwischen den Personen. Recht nah, denke ich mir. Und dann dämmert mir: Krass, dass der Stadtmarketing-Chef und der Corona-Krisen-Manager jetzt einen gemeinsamen Haushalt haben!

Ach, was soll's - ich halte es mit dieser Kommentatorin: "Glückwunsch an den OB - trotz Nichteinhaltung der gegenwärtigen Abstandsreglung. Aber wahrscheinlich wurde diese Fotoaufnahme in fröhlicher Gewissheit auf den Stichwahlsieg schon vorher aufgenommen. So ist man seiner Zeit stets ein Stück voraus!"