Massagekurs an der Volkshochschule

Die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach bietet am Mittwoch, 8. Mai, den Kurs Partner- und Selbstmassage an. Der Kurs findet von 19 bis 21 Uhr in der Heilpraxis Eckardt statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600 oder per Internet (www.vhs-kronach.de). red