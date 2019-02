Am Freitag, 1. März, findet im Hallenbad Michelau von 17.30 bis 21 Uhr eine Faschingsdisco statt. Am Rosenmontag, 4. März, können die Badegäste verkleidet von 16 bis 21 Uhr am maskierten Schwimmen teilnehmen. Am Faschingsdienstag, 5. März, bleibt das Hallenbad dann geschlossen. red