Maskiert zum Seniorentreff

Die Kirchlauterer Senioren treffen sich am Mittwoch, 13. Februar, um 14 Uhr im Oskar-Kandler-Zentrum in Kirchlauter. Dem Kalender entsprechend steht ein lustiger Faschingsnachmittag mit Einlagen auf dem Programm. Der Hausmusiker der Gruppe will da sein. Eine Kostümierung ist wünschenswert, teilte Seniorenleiter Peter Kirchner mit. red