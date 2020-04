Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Ab Montag, 27. April, gilt in den Verkehrsmitteln des VGN die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Alle Busse und Bahnen sowie die Verkehrsmittel im Bedarfsverkehr dürfen dann nur mit einer vollständigen Bedeckung von Mund und Nase betreten werden. Das gilt ebenfalls für die dazugehörenden Einrichtungen wie Bahnsteige, überdachte Haltestellen, Bahnhöfe und Kundenbüros, teilt der VGN mit.

Als geeigneter Schutz gelten die so genannten Community- oder Alltagsmasken, die auch selbst hergestellt werden können, ebenso ein Schal oder Halstuch, das Mund und Nase bedeckt. Die Nichtbeachtung dieser Pflicht gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Der VGN appelliert jedoch an die Eigenverantwortung und Rücksichtnahme aller Fahrgäste. Viele von ihnen hätten diese bereits in den vergangenen Tagen bewiesen, in denen schon ein Maskengebot galt, heißt es in der Pressemitteilung des Verkehrsverbunds. Um die Gefahr einer Übertragung des Coronavirus weiter zu reduzieren, bittet der VGN alle Fahrgäste, an den Haltestellen und in den Fahrzeugen einen möglichst großen Sicherheitsabstand zu halten. Soweit möglich, sollten Einkaufs- und Besorgungsfahrten in die Zeitlagen außerhalb des Berufsverkehrs verlegt werden. Unerlässlich sei auch das Beachten der bekannten Hygieneregeln und der Nies-Etikette. red