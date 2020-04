Masken für Feuerwehren

Im Kampf gegen das Coronavirus unterstützt das Valeo-Werk Ebern die Stadt Ebern mit 6000 Mund-Nasen-Schutzmasken. Die Sachspende soll vor allem den Menschen zugutekommen, die täglich für die Sicherheit der Menschen in und um Ebern sorgen, wie die Feuerwehren der Stadt, teilte das Unternehmen gestern mit.

Nach einer Anfrage der Stadt nach dem Brand und Feuerwehreinsatz in Brünn, ob Valeo mit Schutzmasken aushelfen könnte, wurde vom Unternehmen schnell eine Hilfsaktion eingeleitet. 6000 Masken wurden noch am selben Tag an Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) und den federführenden Feuerwehrkommandanten David Pfeufer übergeben.

Unterstützung im Einsatz

"Die Mund-Nase-Masken helfen uns, die Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehren vor Ort aufrechtzuerhalten und unsere ehrenamtlichen Kräfte bei den Einsätzen zu schützen", so der Bürgermeister. "Durch die großzügige Spende von Valeo seien diese nun für kommende Feuerwehreinsätze gerüstet." Hennemann bedankte sich bei Dominik Tappert, Werkleiter bei Valeo Ebern, für die spontane und schnelle Hilfe für die Feuerwehren der Stadt Ebern. "In schwierigen Zeiten muss man zusammenhalten", bekräftigte der Leiter des Valeo-Werkes in Ebern.

Die Masken werden nun im Feuerwehrhaus in Ebern von Kommandant David Pfeufer verwaltet und an die Ortsteilwehren als Grundausrüstung und nach Bedarf verteilt. red