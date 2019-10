Maschinisten setzen auf Fortbildung

18 Feuerwehrmänner und -frauen aus dem Landkreis frischten kürzlich ihr Wissen als Maschinisten in den Wehren in der Theorie auf und konnten im Anschluss das Gelernte in der Praxis bei der Wasserentnahme an der Hammermühle anwenden. Kreisbrandinspektor Ralf Weidenhammer überreichte die Teilnahmeurkunden.

Aufbau und Wirkung

Kreisbrandmeister Daniel Schaller, der den Tageslehrgang leitete, zeigte zunächst an einem Schnittmodell den Aufbau und die Wirkungsweise einer Feuerlöschkreiselpumpe. Hier wurde so manchem klar, dass trotz der robusten Bauweise eine handsame Bedienung und Pflege notwendig sind. Dass die Pumpe das Herzstück bei der Wasserförderung ist, insbesondere auch wenn es um lange Förderstrecken geht, zeigte Tobias Neder sehr anschaulich in einem Workshop den Teilnehmern. Themen wie Ladungssicherung im Feuerwehrfahrzeug beziehungsweise das Verhalten als Maschinist und Fahrer eines Löschfahrzeuges im Straßenverkehr rundeten den theoretischen Part ab.

Versteckte Fehler finden

Am Nachmittag stand die Praxis im Mittelpunkt. Die Teilnehmer mussten an zwei verschiedenen Pumpentypen diverse versteckte Fehler finden, um eine Wasserförderung zu ermöglichen.

Hier war es besonders von Vorteil, dass erfahrene Maschinisten und noch jüngere Maschinisten gemeinsam auf Fehlersuche gingen. mts