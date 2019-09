Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Aurachtal kommt wieder am Montag, 16. September, um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des VG-Gebäudes zu einer Sitzung zusammen. Unter anderem beschäftigt sich das Gremium mit einem Antrag auf Baugenehmigung zum Abriss und Neubau einer Garage in Nankenhof sowie mit einem Antrag auf Nutzungsänderung der bestehenden Maschinenhalle zur nichtmilitärischen Schießstandanlage in der Michael-Kreß-Straße in Falkendorf. red