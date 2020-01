Das Bilderbuchtheater von Christian Sperlich aus Burgpreppach kommt nach Hofheim. Es spielt am Dienstag, 28. Januar, das Stück "Mascha und der Bär". Der Beginn ist um 16 Uhr im Gemeindehaus in der Kirchgasse. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert 50 Minuten. Karten gibt es nur an der Tageskasse. "Mascha und der Bär" gilt als eine lehrreiche Geschichte, die auf einem russischen Märchen basiert. Foto: Christian Sperlich