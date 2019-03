Mascha und der Bär sorgen für Trubel

In einer liebevollen Inszenierung nach einem alten russischen Volksmärchen bringt das Figurentheater von Christian Sperlich aus Burgpreppach den lustigen Alltag von Mascha und ihrem Freund, dem Bär, auf die Bühne. Die Aufführung findet am Mittwoch, 27. März, um 16 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil statt. Karten gibt es nur an der Tageskasse.

Die kleine Mascha lebt in einem alten Schrankenhäuschen mitten im Wald. Sie ist zwar sehr niedlich und liebenswert aber auch reichlich chaotisch, so dass sich alle Tiere verstecken, wenn sie laut aus dem Haus stürmt.

Maschas Nachbar und Freund ist ein gutmütiger, alter Bär, der in einer Hütte mitten im Wald lebt und am liebsten seine Ruhe haben möchte. Mascha besucht ihn jeden Tag, wobei es dann vorbei ist mit der Ruhe. red