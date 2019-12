Mascha und der Bär im Kulturraum

Das Bilderbuchtheater aus Burgpreppach ist am Mittwoch, 4. Dezember, zu Gast in Burgebrach. Um 16 Uhr sind Kinder ab zwei Jahren in den Kulturraum, Grasmannsdorfer Straße 1 geladen, wo sie eine Inszenierung nach einem alten russischen Volksmärchen miterleben und den lustigen Alltag von Mascha und ihrem Freund, dem Bär, miterleben. Das Stück dauert etwa 50 Minuten, Karten gibt es an der Tageskasse. red