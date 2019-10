In der katholischen Pfarrei Münnerstadt wird es auch 2019 wieder Martinszüge für die Kinder geben. Am Freitag, 8. November, findet er um 17 Uhr in Münnerstadt statt (Treffpunkt Bolzplatz). Am 11. November sind Martinszüge in Brünn (17.30 Uhr) sowie in Reichenbach (17.30 Uhr ab Kirche). eik