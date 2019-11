Martinsumzug in Ludwigschorgast

Am Samstag, 9. November, findet in Ludwigschorgast der traditionelle Martinsumzug statt. Um 16.30 Uhr beginnt in der katholischen Pfarrkirche ein Kindergottesdienst. Der Laternenzug zieht dann ab 17 Uhr vom Marktplatz unter den Klängen des Musikvereins und in Begleitung von St. Martin auf dem Pferd zum Festplatz. Dort findet zusammen mit dem Kindergarten die Martinsfeier statt. Für das leibliche Wohl aller Gäste ist gesorgt. red