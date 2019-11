Martinsumzug des Kindergartens

Am heutigen Montag findet der St.-Martins-Umzug des Kindergartens Christuskirche statt, zu dem das Kindergarten-Team und der Elternbeirat einladen. Der Umzug beginnt um 16.40 Uhr mit einer Andacht in der Christuskirche. Danach ziehen die Kinder mit ihren bunten Laternen gemeinsam mit ihren Erziehern, Eltern und Verwandten über die Königsberger Straße in die Egerer und die Breslauer Straße über den Prelles zur Dammsiedlung und über den Gutshof wieder zurück in die Königsberger Straße. Die Kinder würden sich sehr freuen, wenn die Anwohner die Straßen mit Lichtern und Laternen erhellen. Zurück im evangelischen Gemeindehaus lädt der Elternbeirat zum Zusammensein ein. Die Mitglieder der neuen Elternvertretung und damit Ansprechpartner für Eltern und Erzieher sind Yvonne Dietz-Kreutzer, Irene Dinkel-Dill, Nina Engler, Margarita Henkel, Christine Hoffmann, Jessica und Dominic Pflieger, Silvan Scheibe, Jasmin Schlee, Monika Schneider, Stephanie Scholl und Nadine Stöckert. red