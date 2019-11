Martinsumzug der Kita St. Hedwig

"Ich geh mit meiner Laterne..." singen bald wieder begeisterte Kinder. Deshalb möchte das Team und der Elternbeirat der katholischen Kindertagesstätte St. Hedwig zu ihrem Martinsumzug am Mittwoch, 13. November, einladen. Um 17 Uhr beginnt das Martinsspiel im Garten der Kindertagesstätte St. Hedwig, Egerlandstraße 16 in Höchstadt, danach gehen die Kinder mit den Laternen hinter dem Reiter St. Martin singend durch die Straßen. Zurück in der Kindertagesstätte gibt es noch ein gemütliches Beisammensein bei Kinderpunsch, Glühwein, Kuchen und Wienerle. red