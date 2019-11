Martinsumzüge durch Adelsdorf und Aisch

Am Fest des Heiligen Martin, am Montag, 11. November, ziehen die Kinder wieder mit ihren Laternen durch die Straßen - so auch in Adelsdorf und Aisch. In Adelsdorf trifft man sich um 17 Uhr auf dem Buswendeplatz an der Grundschule. Von dort aus wird gemeinsam mit den Laternen zum katholischen Pfarrzentrum gelaufen, wo der Umzug mit einem kurzen Martinsspiel endet. Der Martinsumzug in Aisch beginnt um 17 Uhr auf dem Parkplatz am Aischer Friedhof. Ziel des Umzugs ist der Kindergarten St. Theresia. Im Anschluss soll in Adelsdorf und in Aisch der Abend bei Kinderpunsch, Glühwein, Würstchen und Brezen ausklingen (Tassen und Teller sind mitzubringen). red