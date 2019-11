Martinsfeier in St. Martin

Am morgigen Samstag findet in der Pfarrei St. Martin die Martinsfeier statt. Das Martinsspiel beginnt um 17.30 Uhr vor dem Hauptportal am Grünen Markt, ab 18 Uhr sind alle zum Martinszug eingeladen. Beginn und Abschluss ist ebenfalls am Hauptportal. Im Anschluss an den Martinszug werden vor der Martinskirche Martinsbrezen verteilt und Glühwein bzw. Kinderpunsch ausgeschenkt (bitte eigenen Getränkebecher mitbringen). red