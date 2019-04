Martinschule will mit Religionsprojekt Brücken bauen

In den Klassen der Martin-Grundschule Forchheim wird Ethik, katholische, evangelische Religion und Islamunterricht erteilt. Alle zwei Jahre ermöglicht die Schule in einem Projekt den Schülern einen direkten Austausch über ihre Religionen.

In der Zeit zwischen den Oster- und Pfingstferien unterrichten die Religionslehrer die Schüler der dritten und vierten Klassen in ihrer normalen Klassenzusammensetzung, das heißt, katholische, evangelische und muslimische Kinder lernen zusammen.

Es finden Exkursionen zur Yunus-Emre-Moschee, der katholischen Kirche St. Martin, der evangelischen Kirche St. Johannis und in die Synagoge nach Ermreuth statt. Die Schüler können sich gegenseitig Fragen stellen.

Was ist Moslems wichtig? Wer kennst die fünf Säulen des Islams? Wie heißen die Gotteshäuser der drei Religionen? Wie sieht es in einer Synagoge aus? Welches Glaubensbuch haben Juden, Moslems oder Christen? Was ist in Kirchen anders im Vergleich zu Synagoge oder Moschee? "Brücken bauen - ein Gott - drei Religionen" ist das Motto.

"Wir wollen mit dem Projekt zu den drei Religionen Christentum, Islam und Judentum ein Zeichen setzen für gemeinsames Verständnis und ein friedliches Miteinander", sagt Stefanie Pohl, Religionslehrerin der Martin-Grundschule, "umso mehr die Schüler vom Glauben der anderen wissen, umso mehr können sie auch Respekt voreinander zeigen. Das wollen wir in der Grundschule anbahnen. Diese Chance nutzen wir als Martin-Grundschule und hoffen dabei ,auch in den Familien Diskussionen anzuregen. Projektbeginn ist am Dienstag, 30. April. Die Unterrichtsstunden sind bei schönem Wetter im Innenhof geplant, bei schlechtem Wetter in der Turnhalle. red