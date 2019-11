Martinimarkt rund um das Schloss

Der "Akzente"-Martinimarkt findet von Freitag bis Sonntag rund um das Wasserschloss Thurn in Heroldsbach statt. Hier gelingt es exklusiven Ausstellern, Handwerkern und Künstlern, die Gäste mit Ideen zu inspirieren. Ob schottische Kleidung, handgefertigte Naturkosmetik, raffinierte Lederwaren, Schmuck, Antiquitäten, Mode, Wohnraum- und Gartendesign - schier endlos können Gäste hier stöbern. St. Martin, der dem eleganten Markt seinem Namen leiht, reitet auf einem Schimmel durch die üppige Gartenanlage. Für Staunen sorgen außerdem Mitmachstände. Zwischendurch lässt sich auch der Gaumen allerorten verwöhnen. Gleich neben dem Schloss - welches separat vom Freizeitpark gelegen ist - gibt es viele kostenfreie Parkplätze. Vierbeiner sind willkommen. Geöffnet ist der Martinimarkt am Freitag von 13 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Eintritt: 8 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei. red