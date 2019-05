Martina Förner ist jetzt Ehrenmitglied

Harmonisch und äußerst reibungslos verlief die Jahreshauptversammlung des größten Kemmerner Ortsvereines. Über 900 Mitglieder, 232 davon Jugendliche, hat der SC Kemmern. 62 von ihnen konnte die Erste Vorsitzende Heike Bräuer im Sportheim begrüßen.

Beginnend rief sie die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres in Erinnerung. So etwa das Johannisfeuer, durchgeführt von der 1. Fußballmannschaft, das Weinfest, das nun schon zum elften Mal am Sportgelände stattfand, das Gaßbock-Reiten zur Kerwa und den bayernweit bekannten Kuckuckslauf und den Maintal-Crosslauf.

Erfreulich der Finanzbericht von Schatzmeister Niklas Gäßler, der nicht nur auf geordnete finanzielle Verhältnisse beim SCK verweisen konnte, sondern auch auf eine moderate Gewinnerhöhung.

Die beiden erfolgreichsten Sparten sind seit Jahren schon die Basket- und die Runnig-Abteilung. So konnten deren Leiter Martina Förner und Klaus Geus sehr viele gute Leistungen präsentieren. Die Basketballer haben 16 Mannschaften im Spielbetrieb, eine Herausforderung für Führung und Trainer. Die Überraschung der Saison, so Förner, der vierte Platz der 2. Damenmannschaft in der Bayernliga als Aufsteiger. Ein guter Unterbau für die Erste, die in der Regionalliga Südost antritt. Die U 18 und die U 16/2 wurden oberfränkischer Meister. Julia Förner ist weiterhin Kaderspielerin der deutschen Nationalmannschaft.

In der Running-Gruppe - auf deutsch Laufgruppe - spielen naturgemäß die Einzelakteure die große Rolle. Hier konnte Klaus Geus, wie schon in den vergangenen Jahren auch, wieder auf viele Erfolge, insbesondere der Damen, verweisen. Die Läufer spulten insgesamt 7049 Kilometer runter, dies in 591 Wettkämpfen. In diesen gab es 299 Podestplätze, also Rang 1 bis 3. Auf 30 Starts brachte es Nicole Postler bei den Frauen. Christopher Lippold kam bei den Männern gar auf 35 Starts Den vereinseigenen Crosslauf gewann Elvira Flurschütz. Auch bei den Landestiteln trug sich der SCK in die Siegerliste ein. So durch Sibylle Vogler als deutsche Meisterin in der AK W70. Sehr gut angenommen werde weiterhin das Lauf10-Programm, nun schon im elften Jahr.

Amsterdam war das Ziel des Abteilungs-Ausfluges. Sandra Haderlein war hier beim Marathon die schnellste Deutsche, dies an ihrem 100.Wettkampf für den SCK. Haderlein war zudem auch schon Bayerische Meisterin im Halbmarathon und Marathon.

Auf derart großartige Erfolge konnten die anderen Abteilungen nicht verweisen. Der neue Abteilungsleiter Fußball, Markus Plaha (Peter Altenbach hörte nach zehn Jahren auf), rief den Abstieg der 1. Mannschaft aus der Kreisliga in Erinnerung. In der Kreisklasse Bamberg 1 spielt der SCK nun vorn mit. Der Dank des Abteilungsleiters ging auch an den bisherigen Trainer Christian Pfister für seine Arbeit in der letzten Saison.

Roland Kraus für die Tennis-Sparte berichtete vom Einsatz der zwei Herren-Teams, wobei die Herren 40 eine Sommer- und eine Winterrunde spielten und einer Damenmannschaft. Christine Dietz musste aus Sicht der Damengymnastik berichten, dass sich niemand für die Leitung fand. Dies sei aber unabdingbar für die Übungsleiter.

Zwar führungs-, aber nicht kopflos, so Gerd Fahner, sei die Tischtennisabteilung, in der enorme personelle Veränderungen stattgefunden haben. Die beiden Abteilungsleiter warfen das Handtuch, viele Spieler wechselten zu anderen Vereinen. So trat man mit nur noch zwei Mannschaften an. Sehr erfolgreich hier die neuformierte 1. Mannschaft. Sie belegte in der Bezirksklasse A einen geteilten vierten Platz. Weniger vom Erfolg verwöhnt wurde die zweite Mannschaft um Kapitän Klaus Plaha, der diese Funktion seit 20 Jahren inne hat. Hier reichte es in der Bezirksklasse D nur zum vorletzten Rang.

Einstimmige Wiederwahl

Nach der Entlastung des Vorstandes zog Zweiter Bürgermeister Hans- Dieter Ruß die Neuwahlen durch. Sämtliche Vorstandsmitglieder stellten sich wieder zur Wahl und wurden bei eigener Enthaltung einstimmig wieder gewählt. Ebenso rasch ging es bei den sieben Mitgliedervertretern, dem Ältestenrat und den Kassenprüfern. Das Ergebnis: Erste Vorsitzende: Heike Bräuer; Zweiter Vorsitzender: Daniel Seelmann; Finanzchef: Niklas Gäßler; Schriftführerin: Ulrike Kreppel; Mitgliedervertreter: Manuel Aumüller, Dominik Endres, Bernd Müller, Herbert Bauer, Henrik Waldhäuser, Magnus Geus, Michael Lindner; Ältestenrat: Günter Benoit, Geo Vogel, Eduard Loch; Kassenprüfer: Ursula Mainbauer, Gaby Plaha; Ehrenamtsbeauftragter: Manuel Aumüller.

Die Wahl der Abteilungsversammlungen ergaben folgendes Ergebnis: Fußball: Markus Plaha, Jugend: Oliver Weber/Thomas Scholz, AH: Berthold Dorsch, Basketball: Martina Förner, Tennis: Roland Kraus. Tischtennis und Damengymnastik: vakant.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren konnte der SC Kemmern auch heuer wieder viele Ehrungen von langjährigen Mitgliedern vornehmen. Vereinstreue, dies ist hier großgeschrieben. Diese Jubiläen nahmen der Ehrenamtsbeauftragte Manuel Aumüller und die 1.Vorsitzende Heike Bräuer vor. So waren die Ausführungen von Aumüller zu dem ein oder anderen zu Ehrenden durchaus angetan, sich in frühere Zeiten zurückzuversetzen. Urkunden, Präsente, SCK-Krug und Nadeln wurden als äußeres Zeichen überreicht.

Für jahrelange Verdienste für ihren SC Kemmern wurde dann zwei Damen eine besondere Ehrung zuteil. Maria Jenner und Ulrike Kreppel sind die Seele des Vereins. Wo sie gebraucht werden, sind sie da. Die Erste Vorsitzende überreichte beiden zum Dank jeweils eine Urkunde und ein Präsent.

Höhepunkt war dann die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Martina Förner. Sie geht als erstes weibliches Ehrenmitglied in die Vereinsgeschichte des SC Kemmern ein. In ihrer Laudatio brachte Erste Vorsitzende Heike Bräuer die Jahrzehnte langen Verdienste von Martina Förner für "ihre" Basketball-Abteilung, aber auch für den Hauptverein, den Mitgliedern näher. Einstimmig wurde sie daraufhin von der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. gefa