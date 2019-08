Martin Spörlein verpasst Medaille bei deutscher Meisterschaft knapp

Bei der deutschen Meisterschaft der Schwimmer in Berlin gingen zwei Athleten der SG Bamberg an den Start. Die Brüder Gregor und Martin Spörlein machten mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam.

Als eine von zehn Sportarten war die deutsche Meisterschaft im Schwimmen Teil des TV-Events "Die Finals Berlin 2019". In der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark trafen rund 460 Athleten aufeinander, um sich die Titel im Beckenschwimmen zu erkämpfen. Der Freistilsprinter Martin Spörlein setzte dabei ein absolutes Highlight aus Sicht des Bamberger Schwimmsports. Über die 50 Meter Freistil qualifizierte er sich mit einer persönlichen Bestzeit als Viertschnellster aller Vorläufe für das A-Finale. In diesem entschieden nur vier Hundertstelsekunden über Platz 3 oder 5. Mit gerade einmal zwei Hundertstel Rückstand auf den Drittplatzierten durfte sich Martin Spörlein über den hervorragenden vierten Platz in einem mit zwei Jugendeuropameistern hochkarätig besetzten Feld freuen. Als einer von fünf Schwimmern unterbot der 22-Jährige die 23-Sekunden-Marke und stellte mit einer erneuten persönlichen Bestzeit von 22,79 Sekunden einen neuen Vereinsrekord auf der 50-Meter-Bahn auf. Noch am selben Tag schwamm er außerdem die doppelte Distanz über 100 Meter Freistil, die er mit einer weiteren persönlichen Bestzeit von 52,87 Sekunden in den Top 30 beendete.

Für seinen älteren Bruder Gregor fingen die Wettkämpfe mit einem deutlich größeren Programm ein paar Tage früher an. Nach einer ordentlichen Leistung über 100 Meter Schmetterling kam er im Verlauf immer besser in Form und verpasste am dritten Tag die Finals über 200 Meter Freistil als 18. nur denkbar knapp.

Waren seine ersten beiden Starts noch auf drei Tage verteilt, so lagen seine restlichen drei Strecken alle am vierten und damit dem letzten Tag der Meisterschaft. Mit den Wettbewerben über 100 Meter Freistil, 50 Meter Schmetterling sowie 50 Meter Freistil hatte er ein hartes Programm zu absolvieren. Doch er stellte seine hervorragende Form unter Beweis und zog über alle drei Strecken jeweils in das B-Finale ein, in welchem es um die Plätze 9 bis 16 ging.

Obwohl alle drei B-Finalläufe in einem Zeitfenster von gerade einmal rund 30 Minuten lagen, entschied er sich, über alle Strecken an den Start zu gehen und legte seinen Fokus auf die 100 Meter Freistil. Hier verbesserte er seine Zeit aus den Vorläufen und schwamm mit 51,32 Sekunden in die Top 10 der deutschen Freistilschwimmer. Auch in den Endläufen über die 50-Meter-Strecken bestätigte er trotz der hohen Belastung seine Zeiten aus den Vorläufen und erzielte gute Ergebnisse. MSP