Martin Schulz kommt nach Höchstadt

Waffeln, Kaffee und politische Gespräche - das gibt es am Freitag, 26. April, in Höchstadt, Fürth und in Haar. Der SPD-Food-Truck ist unterwegs durch Bayern mit prominenter Besatzung: Der ehemalige EU-Parlamentspräsident und Ex-SPD-Chef Martin Schulz wirbt für ein sozial gerechtes Europa. Wie die SPD mitteilt, trifft Schulz um 13 Uhr an der Kulturfabrik Fortuna ein, dort steht der Food-Truck, es gibt eine kurze Ansprache und ein Bürgergespräch mit mehreren SPD-Abgeordneten. Um 14 Uhr besichtigt die kleine Delegation die Firma Medwork, danach geht es weiter nach Fürth. red