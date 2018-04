Martin Rebhan steht weiterhin an der Spitze des Ortsvereins

Im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Lautertal wurde Martin Rebhan einstimmig im Amt als Vorsitzender bestätigt. Dieses Amt hat Rebhan seit 2003 inne.

Rebhan, der Zweiter Bürgermeister in Lautertal ist, warf einen Blick auf die Gemeindepolitik. Lautertal sei finanziell sehr gut aufgestellt, sagte er. Für 2018 habe der Gemeinderat wieder erhebliche Investitionen beschlossen. Allen voran stehe der Mehrgenerationenspielplatz, der in der Lauterstraße neben dem Sportgelände des TSV Unterlauter entstehen soll. Martin Rebhan geht davon aus, dass sich die Kosten hierfür auf etwa 200 000 Euro belaufen werden. Bei einer Informationsveranstaltung der Gemeinde am 9. April sollen auch die Bürger zu Wort kommen.

Positiv bewertete er, dass Lautertal zukünftig die zentrale Vergabestelle der Stadt Coburg zur Erstellung von Ausschreibungen nutzten wird. Kein Verständnis hat er dafür, dass Lautertal dem neu zu gründenden Archivierungsverein im Landkreis Coburg beitreten wird. Wie Rebhan wissen ließ, würden nach derzeitigen Planungen der Gemeinde gerade einmal 2,6 Arbeitswochen des noch einzustellenden Mitarbeiters im Jahr zustehen. "Und dafür zahlen wir dann 3075 Euro!"

Dass die Straßenausbaubeitragssatzung angesprochen wurde, war nicht zu vermeiden. Den Anwesenden erläuterte er, warum er gegen deren Einführung gestimmt hat. "Es ist schon perfide, wenn die Staatsregierung ein Gesetz erlässt, das dann Gemeinde- und Stadträte, auch gegen ihre Überzeugung, umsetzen sollen." Er hätte sich auch gewünscht, dass sich die Gemeindeführung deutlicher gegen diese Satzung ausgesprochen hätte. "Nur zu sagen, dass keiner gern die Hand gehoben hat, ist mir zu wenig", betonte Rebhan. MdL Susann Biedefeld ließ wissen, dass sich der Landtag am 10. April mit dem Thema beschäftigten werde. Ein entsprechender Antrag der CSU- Landtagsfraktion, nicht der Staatsregierung, liege demnach vor.

Dass Lautertal so gut dasteht, führt Rebhan auch darauf zurück, dass zwischen den Fraktionen ein sehr gutes Miteinander zum Wohle der Bürger herrsche. "Dass man mal unterschiedlicher Meinung ist, gehört zum Geschäft, aber es ging immer um die Sache, nie um die Person", betonte Martin Rebhan. Der SPD-Fraktion bescheinigte eine sehr gute Arbeit: "Wir sind ein prima Team, das sich immer wieder aktiv in die Gemeindepolitik einbringt."

Das Mitgliedervotum der SPD-Mitglieder bezüglich der Großen Koalition hat in Lautertal dazu geführt, dass ein Bürger vor der Abstimmung in die Partei eingetreten ist. Nachdem das Votum nicht so wie von ihm gewünscht ausgefallen war, erklärte er umgehend seinen Austritt. Rebhan verlas ein Schreiben des ehemaligen Mitglieds. Bei den Anwesenden löste diese Erklärung nur Kopfschütteln aus. mr