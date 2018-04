Martin Eck trägt seine Lieder in der Ritterkapelle vor

Die Pfarreiengemeinschaft St. Kilian Haßfurt lädt am Sonntag, 15. April, zu einem Konzert mit dem Haßfurter Komponisten Martin Eck ein. Seine selbst komponierten Liedern erzählen von einem barmherzigen Gott, der uns auch über den Tod hinaus die Zusage gibt, dass er immer bei den Menschen ist, die an ihn glauben. Meditative Texte und Gebete zu den Liedern runden den Abend ab. Das "unplugged Konzert" in kleiner Besetzung beginnt um 19 Uhr in der Ritterkapelle.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red