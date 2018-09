Martin Beck stellt sich vor

In den Gottesdiensten in St. Kilian am Sonntag, 16. September, ab 8.30 und ab 10.30 Uhr, stellt sich der neue Gemeindereferent Matthias Beck vor. Darauf weist die katholische Pfarrgemeinde hin. Die Kolpingfamilie beginnt ihr Herbst-/Winterprogramm am morgigen Dienstag mit einem Gottesdienst in Steinfeld. Dazu wird ein Bus eingesetzt. Abfahrt ist um 17 Uhr am Kindergarten St. Anna. Um planen zu können, ist Anmeldung bei Winfried Butz, Telefonnummer 3989, erforderlich.

Seniorennachmittag der Stadt

Da die Stadt am Mittwoch, 12. September, ab 14.30 Uhr, zum Seniorennachmittag in die Adam-Riese-Halle einlädt, entfällt der Seniorennachmittag der Pfarrei im September.

Das nächste Taizé-Gebet ist am Mittwoch, 12. September, ab 20.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Am Freitag, 14. September, dem Fest der Kreuzerhöhung, wird ab 19 Uhr in die Kreuzkapelle zum Gottesdienst eingeladen. Auf die geänderten Öffnungszeiten des Pfarrbüros wird hingewiesen: montags von 8.30 bis 11 Uhr und donnerstags vom 16 bis 18 Uhr. pf