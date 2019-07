Martin Axmann folgt auf Günter Werner

Der Lions-Club Forchheim hat einen neuen Präsidenten: Martin Axmann tritt die Nachfolge von Dekan Günter Werner an.

Günter Werner richtete den Fokus auf den Bereich "Mensch und Kirche". Das Benefiz-Konzert mit der Bläserphilharmonie sei laut Pressemitteilung des Clubs der Beginn eines überaus erfolgreichen Präsidentschaftsjahres gewesen. Der Erlös kam der Behindertenarbeit der Lebenshilfe Forchheim zugute. Es folgten die vierte Forchheimer Krapfen-Schmaus-Aktion und der Lions-Flohmarkt im Supermarkt Globus. Mit den Einnahmen aus diesen Veranstaltungen wurden bedürftige Familien und Alleinerziehende unterstützt. Im März wurde ein Wohltätigkeitskonzert mit den "4 Souls" in der St.- Johannis-Kirche veranstaltet. Der Erlös wurde im Rahmen des Forchheimer Stadtfestes, an dem sich die Lions mit einem Flohmarkt beteiligten, unter vier sozialen Hilfswerken in und um Forchheim zu jeweils 1111 Euro verteilt. Martin Axmann, der neue Lions-Präsident, gestaltet sein Präsidentschaftsjahr unter dem Motto "Gemeinsam Gutes tun". red