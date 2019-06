Martha muss erst Vertrauen fassen

Martha ist eine circa acht Jahre alte kastrierte Katze, die seit Mitte März im Tierheim Kulmbach wohnt. Leider ist sie eine Katze, die mehr als deutlich zeigt, wenn sie ihre Ruhe haben möchte, was bis jetzt jeden Interessenten abgeschreckt hat. Es ist nicht bekannt, wieso Martha so reagiert, aber tief in ihrem Innern ist sie eine Schmusekatze und braucht einfach nur Menschen, die mit ihrer Art zurechtkommen und keine Katze zum ständigen Knuddeln suchen. Wenn sie jemandem vertraut, lässt sie sich auch gerne streicheln. Die Tierheim-Mitarbeiter suchen für die hübsche Katze geduldige Menschen, die ihr Zeit geben, anzukommen und Vertrauen zu fassen. Martha wurde bis jetzt als reine Wohnungskatze gehalten. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 09221/91288 melden. Foto: Tierheim Kulmbach