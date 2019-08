Martha Löhr aus Schweinthal feiert ihren 90. Geburtstag

An ihrem 90. Geburtstag konnte Martha Löhr zahlreiche Gratulanten im Pflegehaus "Haus Affalterthal", in dem sie seit einigen Monaten ihren Lebensabend verbringt, begrüßen.

Bereits am Morgen überraschte sie ein Teil der Familie, um mit Mutter, Oma, und Uroma den Tag zu verbringen. Martha Löhr hatte es in ihrem Leben nicht immer leicht, denn sie wurde bereits in jungen Jahren schon Witwe mit vier Kindern. Es war eine schwere Zeit für sie, aber heute erfreut sie sich an den Enkeln und Urenkeln, die zum großen Geburtstag gekommen sind.

Überrascht und erfreut war die rüstige Rentnerin, als die stellvertretende Landrätin Rosi Kraus (CSU) Glückwünsche für den Landkreis Forchheim und Bürgermeister Stefan Förtsch (CSU) Glückwünsche des Marktes Egloffstein überbrachten.

Eine große Freude bereitete ihr auch eine Abordnung des VdK-Ortsverbands Egloffstein, dem sie seit 49 Jahren als Mitglied angehört. Als junge Witwe hatte sie sich dem Sozialverband angeschlossen, wo sie Hilfe und Unterstützung erfahren durfte, so dass es für sie selbstverständlich war, für viele Jahre die Betreuungsarbeit in ihrem Ortsteil Schweinthal zu übernehmen. Sie erinnert sich gerne an die vielen gemeinsam verbrachten Stunden im VdK-Ortsverband. Sie besuchte bis ins hohe Alter die Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, Grillfeste, Muttertagsfeiern, und solange sie konnte, genoss sie auch die Ausflugsfahrten. Als man ihr den nächsten Termin für einen Biergartentreff nannte, sagte sie mit einem Lächeln: "Schau mer a mol, wie ich beisammen bin." red