Martha Günther feierte ihren 102. Geburtstag

Als im November 1918 der Erste Weltkrieg zu Ende ging, war Martha Günther bereits zehn Monate alt. Jetzt feierte die älteste Schlüsselfelderin ihren 102. Geburtstag.

Im Landkreis Bamberg ist sie nach den Worten von Landrat Hans Kalb damit die zweitälteste Einwohnerin. Der Landkreischef, der Glück- und Segenswünsche überbrachte, war sichtlich erstaunt, wie geistig fit die Jubilarin in ihrem hohen Alter noch ist. "Ein geregeltes, solides Leben" hat sich die Seniorin immer als Devise erkoren.

Was sich jetzt so einfach anhört, war jedoch nicht immer leicht. Ganz im Gegenteil: Mit zwei kleinen Kindern - eines davon noch im Kinderwagen - kam die aus Schlesien stammende junge Mutter 1945 nach Franken. Auf sich selbst angewiesen, fand sie auf einem Bauernhof in Thüngbach, Ortsteil von Schlüsselfeld, eine erste Bleibe. Dafür arbeitete sie in der Landwirtschaft mit. Nach einer gescheiterten Ehe heiratete sie 1964 ihren zweiten - mittlerweile verstorbenen - Ehemann Hans Günther.

1965 baute sich die Familie in Schlüsselfeld ein Eigenheim. "Die Oma hat uns versorgt und nebenbei gekocht", erinnert sich Enkelin Sylvia, während ihre Mutter zur Arbeit ging.

Heute wird die alte Dame, die inzwischen mehrere Urenkel und Ururenkel hat, im Haus von Tochter Inge und Schwiegersohn Siegfried ohne weitere fremde Hilfe bestens versorgt.

Frühstück ans Bett

Dabei genießt es die Jubilarin, jeden Tag pünktlich um acht Uhr ihr Frühstück ans Bett zu bekommen. Mit ihrer täglichen Toilette kommt die gepflegte Seniorin noch gut selbst zurecht. Zu ihrem Tagesprogramm gehören die Lektüre des Fränkischen Tags und die TV-Sendung "Sturm der Liebe".

Bürgermeister Johannes Krapp (CSU) gratulierte seiner ältesten Einwohnerin im Namen der Stadt Schlüsselfeld.