Martha Fittner feierte 85.

Martha Fittner hat in dem kleinen Grafengehaiger Ortsteil Weidmes ihren 85. Geburtstag gefeiert. Die Jubilarin ist in Weidmes geboren, aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Über zwei Jahrzehnte hat sie in der Kulmbacher Spinnerei gearbeitet.

Martha Fittner schenkte Sohn Christian und Tochter Gertrud das Leben. Vier Enkel und zwei Urenkel machen das Familienglück perfekt. Regelmäßig ist sie fleißig bei der Mittwochswanderung sowie beim Frauen-Sonntagsstammtisch in Seifersreuth dabei. Martha Fittner unterstützt zudem die Feuerwehr Weidmes, wo sie nur kann.

Die Segenswünsche der Kirche sprach Pfarrerin Heidrun Hemme aus. Für die Marktgemeinde Grafengehaig gratulierte Bürgermeister Werner Burger zum 85. Geburtstag.

Sohn Christian, zugleich Kommandant und Vorsitzender der Feuerwehr Weidmes, bedankte sich bei seiner Mutter für die vielseitige Unterstützung der Ortswehr. Klaus-Peter Wulf