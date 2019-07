Marschmusik und Böllerschüsse

Am gestrigen Sonntag bahnte sich in der ehemaligen Bergwerksgemeinde mit dem Schützenauszug der erste Höhepunkt des Stockheimer Schützenfestes an. Einige Hundert Teilnehmer sorgten bei sommerlichen Temperaturen für ein farbenfrohes, fröhliches Bild.

Angeführt von den örtlichen Honoratioren mit den Bürgermeisterstellvertretern Siegfried Weißerth und Jörg Roth, den Ratsmitgliedern mit der Schützenhortvorstandschaft - an der Spitze Vorsitzender Frank Oberkofler, den Schützenmeistern Michel Dückerhoff und Michael Morand - bewegten sich die Schützenvereine mit ihren Fahnen sowie den örtlichen Vereinen und Verbänden beim Schützenauszug durch Stockheim. Für zünftige Marschmusik sorgten der Musikverein Neukenroth, die Haache Volksmusikanten sowie die Bergmannskapelle Stockheim.

Mit Böllerschüssen durch die Mitwitzer Schützen wurde der Auszug akustisch begleitet. Eine starke Gruppe bildete vor allem der Patenverein aus Burggrub. Weiter waren die Schützenvereine aus Pressig, Ludwigsstadt, Steinbach und Vogtendorf präsent. Ebenfalls marschierten Knappenverein, Feuerwehr Stockheim, TSV Stockheim, FC Stockheim, Katholischer Frauenbund, ACS BikeRunners sowie die Budokids-Caerobics mit. Den Zugschluss bildeten die Stockheimer Schützen mit ihrer Königin Daniela Eisenbeiß.

Die örtliche Feuerwehr zeichnete für die Straßenabsperrung verantwortlich. Ebenfalls zeigte das Rote Kreuz Präsenz. Nach dem Aufmarsch herrschte Hochstimmung in der Schützenhalle. Zum Ausklang des Tages boten die Neukenrother Musikanten Stimmungsmusik.

Ein weiterer Höhepunkt bahnt sich am heutigen Montagabend ab 20 Uhr in der ASS-Sportschützenhalle mit der Königsproklamation an.