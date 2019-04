Maroldsweisacher Haushalt ist Thema

Wie die Verwaltung mitteilt, findet am Montag, 29. April, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Maroldsweisach eine Sitzung des Marktgemeinderates Maroldsweisach statt. Zunächst stehen die üblichen Formalia auf der Tagesordnung (Beschlussfähigkeit, Protokoll der Sitzung vom 25. März). Dann geht es im öffentlichen Teil der Sitzung um den Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan samt Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 sowie in der Folge um die Europawahl 2019 (Festlegung der Höhe des Erfrischungsgeldes für die Wahlvorstandsmitglieder). Bürgermeister Wolfram Thein gibt noch Informationen, bevor sich ein nichtöffentlicher Teil anschließt. red