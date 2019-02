Maroldsweisach liegt an der Spitze

Der Landkreis Haßberge darf sich über eine gute Nachfrage bei den Gästeübernachtungen freuen. Laut Baye-rischem Landesamt für Statistik verbuchte der Landkreis im Jahr 2018 insgesamt 228 606 Übernachtungen von Gästen im gewerblichen Sektor (Betriebe mit mindestens zehn Betten). Dies entspricht einem Anstieg von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Verband Haßberge-Tourismus mit Sitz in Hofheim mitteilte.

Auch die Anzahl an Gästeankünften im Landkreis stieg mit 116 856 Besuchern um 2,8 Prozent. Im Durchschnitt verweilten die Gäste 1,9 Tage in den Haßbergen.

Zu den Zahlen aus dem gewerblichen Sektor kommen außerdem die Gästeankünfte in Häusern mit weniger als zehn Betten hinzu. Dies trifft in der Region auf rund 35 Prozent der Übernachtungen zu. Besonders beliebte Ziele waren Maroldsweisach, Hofheim und Ebern, wobei Burgpreppach mit 40,9 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr den größten Erfolg 2018 verbuchen konnte. Der Landkreis lockte vor allem Gäste aus Deutschland (rund 93 Prozent) an. Dazu gehören Tagungs- und Geschäftsreisende sowie Urlaubsgäste. Diese verbinden mit den Haßbergen die Natur, romantisches Flair, historische Architektur sowie kulinarische Spezialitäten.

Alle diese Attribute scheint vor allem die Marktgemeinde Maroldsweisach auf sich zu vereinen. Sie liegt bei den Übernachtungszahlen an der Spitze im Kreis Haßberge. Das sei schon seit Jahren der Fall, bestätigt Susanne Volkheimer. die Geschäftsführerin des Verbandes Haßberge-Tourismus. "Maro" profitiere von den vielen Beherbergungsbetrieben, wozu auch der CVJM zählt. Der Raum Maroldsweisach sei "ein seit Jahren gewachsenes touristisches Gebiet" - und kann natürlich auch mit anderen Angeboten punkten. Zum Beispiel mit dem Steinerlebnispfad in Maroldsweisach und mit den vielen Burgen und Ruinen mit dem Burgeninformationszentrum in Altenstein als Anlaufstelle. Und: Maroldsweisach hat auch den Vorteil der Nähe zu den Städten Bad Königshofen, Ebern und Hofheim. Ebern und Hofheim folgen bei den Übernachtungszahlen auf Rang zwei und drei.

Bei vielen Besprechungen zum Thema Tourismus im Kreis Haßberge kommt immer wieder das Argument, dass Gaststätten und Beherbergungsbetriebe die entscheidenden Faktoren für erfolgreichen Fremdenverkehr seien. Der Spitzenplatz von Maroldsweisach unterstreicht diese These. Und es gibt die andere Seite: "Wir haben mit Königsberg ein Juwel", sagt Susanne Volkheimer. Bei den Übernachtungszahlen liegt die Stadt mit ihrem historischen Kern aber nur im Mittelfeld und weit hinter Primus Maroldsweisach. ks