"Maro" investiert drei Millionen

Der Haushalt der Marktgemeinde Maroldsweisach für das Jahr 2019 stand bei der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend im Mittelpunkt. Von einem hohen Volumen wie noch nie sprach der Kämmerer Arno Welz. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 6 370 456 Euro, der Vermögenshaushalt auf 3 002 276 Euro. Demnach beträgt der Gesamthaushalt 9 372 732 Euro.

Vorab sagte der Bürgermeister Wolfram Thein (SPD), dass im zurückliegenden Jahr viele Maßnahmen in der Gemeinde angegangen und erledigt wurden, aber auch noch viele anstehen. "Wir haben den Haushalt sorgfältig aufgestellt und bewertet. Unser Ziel ist ein solider Haushalt ohne Neuverschuldung", so der Bürgermeister.

Der Schuldenstand der Gemeinde betrug Ende 2018 genau 1 875 801 Euro. "Dieser wird ohne Kreditaufnahme und abzüglich der geplanten Tilgung für 2019 in Höhe von 125 000 Euro die Summe von 1 750 801 Euro erreichen. Somit hätte man zum Jahresende eine Pro-Kopf-Verschuldung von 535 Euro", erläuterte Arno Welz.

"Große Maßnahmen stehen für 2019 an", sagte er und ging auf den Vermögenshaushalt (Investitionen) ein. 40 000 Euro Restkosten für die EDV-Umstellung werden fällig. Die energetische Sanierung des Mehrzweckgebäudes in Hafenpreppach soll teilrealisiert werden und die Umgestaltung der "Mauser in Birkenfeld". Die Kosten werden hier auf 315 000 Euro geschätzt, mit einem Zuschuss von 145 000 Euro wird gerechnet. 60 000 Euro lässt sich die Gemeinde die Förderungen junger Familien kosten. Kosten für die Erschließung des Gewerbegebietes Maroldsweisach wurden in Höhe von 350 000 Euro ermittelt. Für die Entlastung der Vorstadtstraße in Maroldsweisach sind als erste Rate 100 000 Euro vorgesehen.

Das Haushaltsjahr 2019 entspreche den notwendigen Erfordernissen, die Planungen seien auf einem überschaubaren und geordneten Haushalt abgestimmt, fasste der Kämmerer zusammen. "Sie orientieren sich an realen und wirtschaftlichen Möglichkeiten des Marktes Maroldsweisach", so Arno Welz.

Bei der Diskussion zum Haushalt wollte der Gemeinderat Günter Freß (Freie Wähler) wissen, nach welchen Kriterien die Arbeitsleistungen des Bauhofes bei den verschiedenen Projekten berechnet werden. "Das geht nach Stundenzetteln", sagte Welz. Die Kosten für den Winterdienst sah Freß "bei dem letzten milden Winter" als zu hoch an. Hier seien auch Kosten für den kompletten Straßenbereich enthalten, erläuterte der Kämmerer.

Die Gemeinderätin Ramona Schrapel sagte, dass ihrer Meinung nach die Flächen für Photovoltaik im Gemeindegebiet, von denen in einer Bauausschusssitzung gesprochen wurde, prozentual zu hoch seien. "Darüber sollten wir noch mal nachdenken", forderte sie. Sie merkte an, dass manche am Ratstisch von Photovoltaikanlagen profitieren könnten. "Auch schon deshalb sollten wir damit sensibel umgehen", sagte Ramona Schrapel. Eine Beratung hierzu stehe bei der nächsten Gemeinderatssitzung an, erwiderte der Bürgermeister.

Zu den vorgetragenen Anliegen empfahl Thein, dass dazu Anträge gestellt werden sollten, worüber dann das Gremium entscheiden werde.

Eine Entscheidung, wie es mit dem Basaltabbau auf dem Zeilberg weitergehe, liege noch nicht vor, sagte der Bürgermeister auf Anfrage von Stefan Böhm.Wolfram Thein informierte weiter, dass nach Auskunft des Staatlichen Bauamtes Schweinfurt im Jahr 2019 die Ortsdurchfahrt der B 279 in Maroldsweisach erneuert werde. "Bis September soll es umgesetzt sein. Danach wäre der Straßenbelag nicht mehr so laut, was den Anwohnern zugutekommt. Sie müssen allerdings in der Bauphase Beeinträchtigungen in Kauf nehmen", sagte er. Thein gab bekannt, dass im Mai die Mehrzweckhalle Wasmuthhausen und der Spielplatz Pfaffendorf eingeweiht werden.