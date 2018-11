Marla Saris präsentiert ihr neues Programm

Seit 20 Jahren steht die Herzogenauracherin Silke Görner als Marla Saris auf der Bühne. Angefangen hatte alles mit dem Märchenspiel für Kinder. Dann wollten auch die Erwachsenen verzaubert werden. Daraus entwickelte sich das kabarettistische Märchenspiel für Erwachsene und schließlich kam auch noch das Kabarett hinzu, zwei Programme mit Diana Schick und zwei mit Emmi Weiss. Jetzt gibt es das neue Programm "20 Jahre Frau am Spiegel - ungeschminkte Wahrheiten von und mit Marla Saris", das am Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Herzogenaurach Premiere feiert. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Immer dabei ist die Kunstfigur Elfriede, die an Marla Saris hängt wie ein "bebbichs Gutsel", heißt es in der Einladung zur Premiere. Die alte Dame aus dem hohen Norden funkt natürlich auch beim Bühnenjubiläum dazwischen und sorgt somit für urkomische Wendungen im Programm. Schließlich ist sie in einem Alter, wo frau nichts mehr zu verlieren hat.

Kritisch und politisch

Mit dem Bürgermeister hat sie es sich bereits verscherzt, weil sie kein Blatt vor den Mund nimmt und deshalb auch lokalpolitisch kritisch Stellung bezieht. Mit entsprechenden Denkanstößen ist sie regelmäßig unter dem Titel "Elfriede wundert sich" im Herzo TV zu sehen. Nun wird sie sich im Wechsel mit Marla Saris den ungeschminkten Wahrheiten stellen, die uns schon morgens vor dem Spiegel anspringen und abends wieder mit uns ins Bett krabbeln. Abschütteln zwecklos. Allerdings haben die beiden Frauen unterschiedliche Vorstellen von dem, was an diesem Abend alles auf den Tisch kommen soll und was nicht.

Silke Görner verspricht einen unvergesslichen Kabarettabend mit nachdenklicher Lachgarantie, bei dem es auch politisch ordentlich zur Sache geht. Schließlich seien wir mit der Gleichberechtigung noch lange nicht da, wo wir sein sollten, schreibt sie in der Einladung, und manchmal dränge sich der Eindruck auf, als würden Frauen geschichtlich gesehen gerade wieder im Begriff sein, eine Rolle rückwärts zu machen. red