Die Markusprozession zur Talkirche ist in Münnerstadt die erste Bittprozession des Jahres. In diesem Jahr findet sie am Samstag, 27. April, ab 17.30 Uhr statt. Da für viele Gläubige der Weg von der Stadtpfarrkirche zur Talkirche zu beschwerlich ist, wurde der Weg verkürzt. Die Prozession beginnt ab der 1. Talbrücke. Um 18.30 Uhr schließt sich in der Talkirche eine Eucharistiefeier an. Die Vorabendmesse in der Stadtpfarrkirche entfällt deshalb. eik