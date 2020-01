Markus Söder ist der Ehrengast

Ehrengast und Hauptredner beim gemeinsamen Neujahrsempfang der CSU-Kreisverbände Erlangen und Erlangen-Höchstadt am Sonntag, 26. Januar, ist der bayerische Ministerpräsident und Parteivorsitzende der CSU, Markus Söder. Im Zentrum des Empfangs steht dieses Jahr die Kommunalpolitik. Landrat Alexander Tritthart und Oberbürgermeisterkandidat Jörg Volleth, die CSU-Mandatsträger aus Bund, Land und Bezirk sowie viele Kandidaten für die kommunalen Gremien in Erlangen und dem Landkreis hoffen auf interessante Begegnungen. Der Empfang beginnt um 11 Uhr in der Heinrich-Lades-Halle am Erlanger Rathausplatz. red