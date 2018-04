Großwenkheim 05.04.2018

Markus-Prozession zum Rindhof

Die traditionelle Markus-Prozession zum Rindhof startet am Donnerstag, 19. April, um 18 Uhr in Großwenkheim. Am Ziel zelebriert um 18.45 Uhr Monsignore Dr. Benno von Bundschuh in der Kirche einen Gott...