Markus Langer macht Kabarett in Haßfurt

Kabarett in der Haßfurter Rathaushalle: Markus Langer kommt auf Einladung des Kulturamts Haßfurt live in die Kreisstadt, und zwar am Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr. "Spaßvogel(n)!" heißt Langers Programm. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstraße 2, Telefonnummer 09521/688228. Mit typisch bayerischer Lässigkeit präsentiert Markus Langer seine Geschichten aus dem Alltag, der oft viel komischer ist, als er auf den ersten Blick erscheint. Ob er nur schnell seinen Sohn vom Bahnhof abholen will oder mit seinen Freunden einen gemütlichen Videoabend plant - Markus Langer stolpert in "Spaßvogel(n)!" zielsicher in die Fallen des Alltags, lässt kein Fettnäpfchen aus und seine Figuren scheitern an den kleinen und großen Dingen des Lebens. "Spaßvogel(n)!" ist ein bayerischer Kabarett-Abend in Mundart - ganz ohne Lederhose, dafür jedoch mit viel Charme, deftig-derb, zuweilen auch nachdenklich, kündigt das Kulturamt an. Foto: Credits König-Photographie